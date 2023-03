Prix du maïs

La Chine procède à des achats massifs de maïs US

La dernière quinzaine a été marquée par un retour remarqué de la Chine sur le marché des importations. L’USDA a en effet annoncé de nombreuses ventes de maïs US ancienne récolte à l’empire du Milieu, pour un total de 2,25 Mt entre le 10 au 16 mars dernier ! Le programme exports ukrainien (qui nourrit principalement la Chine et l’Europe) arrive en effet progressivement à son terme sur la campagne 22/23 et participe à ce rapide glissement de la demande chinoise vers les US.