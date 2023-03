Les estimations de production en Argentine en chute libre

|

Ces derniers jours ont été marqués par de multiples et brutales coupes d’estimation de production en Argentine. La Bourse de commerce de Rosario a notamment réduit de 7,5 Mt ses estimation de récolte de maïs et de soja à respectivement 35 et 27 Mt contre 51 et 42,2 Mt en 2022. La Bourse de commerce de Buenos Aires annonce de son côté des moissons de maïs et de soja à 37,5 et 29 Mt ! Les observateurs locaux ressortent en outre toujours très pessimistes et la vague de chaleur qui touche actuellement le pays n’est pas pour rassurer le marché.