Callisto homologué contre les crucifères du colza

Le Cetiom annonce l’autorisation de mise sur le marché obtenue, après deux campagnes de dérogation, pour une extension d’usage sur colza de Callisto, herbicide foliaire de Syngenta. « Cette démarche initiée par la filière oléagineuse visait à résoudre l’impasse du désherbage des crucifères », indique un communiqué de l’institut technique.

Ainsi, depuis le 30 novembre 2011, Callisto, composé de mésotrione à 100 g/l en formulation SC (suspension concentrée), est autorisé sur colza à la dose de 0,15 l/ha par application. Deux applications annuelles sont permises, soit 0,3 l/ha la dose maximale par an. Callisto permet de lutter contre certaines crucifères, en post-levée, à partir du stade 6 feuilles sur un colza bien implanté. Il doit être appliqué seul, sans mélange. Le Cetiom préconise un passage de Callisto (0,15 l/ha) au stade 6 feuilles puis, si nécessaire, un deuxième passage deux à trois semaines plus tard.

Décoloration et perte de vigueur

Les crucifères du colza : Calépine et capselle sont des adventices sensibles à la mésotrione. Rapistre, ravenelle, diplotaxis, barbarée, sanve et chardon-marie le sont moins. Callisto présente une efficacité secondaire sur lamier, stellaire, véronique feuille de lierre.



« L’usage du Callisto s’accompagne d’une forte décoloration, blanchâtre à jaune, accompagnée d’une légère réduction de vigueur pendant 3 à 4 semaines. Plus la première application est précoce, plus les symptômes sont marqués », prévient le Cetiom. Il est nécessaire d’attendre 6 feuilles, une bonne implantation et un premier endurcissement du colza, soit après les premiers froids d'octobre. « Le manque de sélectivité est plus marqué en cas de stress de la plante (stress hydrique, mauvaise implantation, petits colzas ayant été affectés par des gels) ou en situation précoce (4 feuilles) sur un colza très poussant. Dans ces situations, les symptômes précédemment cités peuvent être poussés à l’extrême, et peuvent s’accompagner de déformation et de perte de pieds. »

L'efficacité contre les infestations précoces

En cas de fortes infestations précoces de crucifères pouvant remettre en cause la culture, l’efficacité prime sur la sélectivité. « Une dose inférieure à la dose conseillée, par exemple 0,1 l/ha, pourra être appliquée au stade 4 feuilles. » Le Cetiom préconise alors un passage de Callisto (0,1 l/ha) à 4 feuilles puis, si nécessaire, Callisto 0,15 l/ha, 2 à 3 semaines plus tard.