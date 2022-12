Prix du blé

Le retrait du blé provoqué principalement par l’eurodollar |

Plombé par la concurrence russe et des récoltes canadiennes et australiennes plus généreuses qu’anticipé, les cours du blé subissent des pertes notables depuis plusieurs semaines. Une très large partie de ce mouvement est toutefois davantage à mettre sur le compte de la parité eurodollar qui récemment retrouvé son plus haut niveau depuis la fin juin. Si le prix du blé Euronext a décroché de 20 €/t depuis le 1er septembre dernier, le cours en dollar n’a lui reculé que de 6,20 $/t sur la même période !