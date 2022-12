Prix du blé

Des stocks très réduits selon l’USDA |

Le dernier rapport USDA a provoqué un nouveau retrait appuyé du blé, malgré des bilans encore très serrés. Le département américain de l’agriculture a certes réduit la consommation intérieure des grands exportateurs et annoncé une récolte australienne record, mais un potentiel d’exports relevé et des moissons argentine et canadienne nettement réduites ont entrainé une révision à la baisse des stocks de fin de campagne de 1 Mt, à 53,3 Mt, au plus bas depuis dix ans.