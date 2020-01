Weather Market Climat sec et chaud en Europe et en mer Noire

• Marius Garrigue • Terre-net Média

L’Europe profite de pluies limitées et de températures douces, tandis que le déficit hydrique continue de se creuser en Ukraine.

L'Europe profite d'un climat doux et plus sec. (©PixaBay)Les conditions météo restent plutôt favorables en France et dans le reste de l’Europe de l’Ouest. Les pluies restent en effet rares mais suffisantes pour assurer un bon apport hydrique des sols après les fortes précipitations subies ces derniers mois. Les températures sont en outre toujours très douces et assurent ainsi un bon développement végétatif.Sécheresse en UkraineLe thermostat est toutefois toujours sous surveillance ; ces conditions particulières laissent en effet les cultures européennes particulièrement sensibles à une potentielle chute des températures. Les conditions sont d’ailleurs similaires en mer Noire. Les cultures ne disposent toujours pas de couverture neigeuse mais la douceur de l’hiver écarte pour le moment tout risque de gel. Les précipitations restent par ailleurs limitées dans la région et le déficit hydrique continue ainsi de se creuser, notamment en Ukraine.En Amérique du sud en revanche, les conditions...