Weather Market Coup de froid en Russie

• Marius Garrigue • Terre-net Média

L’Europe se distingue cette année par un hiver humide et chaud. En mer Noire, les conditions sont quelque peu similaires, mais la Russie a subi une vague de froid relativement inquiétante.

Les températures sont descendues sous les - 10° C en Russie. (©PixaBay)La France et le reste de l’Europe de l’Ouest profitent toujours de conditions relativement humides et chaudes en cet hiver 2020. Pour le moment, la situation climatique ne présente que peu de risques bien qu’une chute de température à la sortie de l’hiver pourrait entraîner des pertes importantes dans les champs.Coup de froid en RussieEn mer Noire, les conditions hydriques sont désormais bonnes. L’Ukraine qui souffrait jusqu’alors d’un déficit d’eau marqué a en effet reçu des précipitations conséquentes sur la dernière quinzaine. Le sud de la Russie a, en revanche, subi une chute importante de températures du 9 au 11 février. Des dommages ont pu être causés par ce coup de froid soudain, bien que pour le moment, les perspectives du pays soient excellentes.En Amérique du Sud, rien ne change. Le Brésil et l’Argentine profitent toujours de pluies bénéfiques aux cultures en place. Ces pluies gênent en revanche les moisso...