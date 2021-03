Weather Market D’excellentes conditions climatiques accompagnent le début du printemps

Les conditions dans l’ensemble de l’hémisphère Nord sont quasi idéales à l’entrée du printemps. En Amérique du Sud des améliorations notables ont été constatées la semaine dernière.

Le climat européen est idéal pour les cultures d'hiver. (©Pixabay) Les conditions climatiques restent très favorables aux cultures en Europe avec une bonne alternance de pluies et d’ensoleillement depuis plusieurs semaines. En France notamment, les conditions hydriques sont actuellement idéales. La situation est en revanche encore à surveiller dans une partie de l’Allemagne et en Pologne, où des apports pluvieux seront encore nécessaires à court terme pour optimiser les potentiels. En Grande-Bretagne, des pluies plus mesurées sur la dernière quinzaine ont permis de résorber les excès hydriques.Nettes améliorations sur le continent américainAu Brésil également, les averses se sont apaisées la semaine passée. Les récoltes de soja et la seconde vague de semis ont ainsi pu accélérer et rattraper en grande partie leur retard accumulé depuis plus d’un mois. En Argentine, les pluies ont à l’inverse fait leur retour et ont pu soulager les cultures de soja et de maïs. Ces apports restent toutef...