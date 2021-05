Weather Market Davantage de précipitations sont nécessaires en Europe de l’Ouest

Les récentes pluies françaises ont fait du bien aux cultures françaises mais des apports plus généreux et homogènes seront nécessaires. Au Brésil également, l’état de sécheresse est préoccupant.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Des pluies viennent soulager les cultures françaises. (©PixaBay)Quelques pluies sont finalement venues améliorer l'état des cultures sur une bonne partie de la France, ainsi qu’au Royaume-Uni et en Allemagne. Ces apports ont toutefois été insuffisants pour rattraper le déficit creusé depuis le début du printemps, notamment au sein de l’Hexagone. Les cartes météos anticipent davantage de pluies ces prochains jours mais la situation reste critique et sous haute surveillance.Manque d'eau au brésil et en Amérique du nordEn mer Noire les conditions sont à l’inverse toujours bonnes, notamment sur les cultures d’hiver. Les blés de printemps russes manquent toutefois un peu d’eau, notamment dans l’Oural. Au Canada et au Nord des États-Unis également le déficit hydrique reste important. Le Kansas, premier État producteur de blé d’hiver manque lui-aussi de précipitations mais les cartes météos anticipent de bons apports ces prochains jours.Des pluies ont d’ailleurs amélioré les conditions dans l...