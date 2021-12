Weather Market De bonnes conditions en Europe et en mer Noire

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les conditions climatiques restent globalement favorables aux cultures en Europe et en mer Noire. Les blés d’hiver US, le sud du Brésil et l'Argentine sont en revanche confrontés à un manque de précipitations.

La bonne alternance de pluies et de soleil profite aux cultures. (©Pixabay)Les précipitations se sont intensifiées ces derniers jours dans une large partie de l'Europe de l'Ouest venant ainsi optimiser encore un peu plus les conditions de culture à l'approche de l'hiver. Les pluies devraient rester présentes sur les sept prochains jours tandis que les températures se maintiennent à des niveaux proches des moyennes de saison. En France, comme en Allemagne ou au Royaume-Uni, la tendance est ainsi à la sérénité dans les champs, malgré des attaques d'altises rapportées sur les cultures de colza.Bonnes pluies en mer NoireL'Ukraine ainsi que le district fédéral Central en Russie ont également reçu des apports hydriques notables ce qui a permis de combler une grande partie du déficit creusé le mois dernier. Les conditions demeurent d'ailleurs globalement encourageantes dans l'ensemble de la mer Noire et des précipitations supplémentaires sur l'Ukraine et une partie de la Russie devrait venir

La bonne alternance de pluies et de soleil profite aux cultures. (©Pixabay)Les précipitations se sont intensifiées ces derniers jours dans une large partie de l'Europe de l'Ouest venant ainsi optimiser encore un peu plus les conditions de culture à l'approche de l'hiver. Les pluies devraient rester présentes sur les sept prochains jours tandis que les températures se maintiennent à des niveaux proches des moyennes de saison. En France, comme en Allemagne ou au Royaume-Uni, la tendance est ainsi à la sérénité dans les champs, malgré des attaques d'altises rapportées sur les cultures de colza.Bonnes pluies en mer NoireL'Ukraine ainsi que le district fédéral Central en Russie ont également reçu des apports hydriques notables ce qui a permis de combler une grande partie du déficit creusé le mois dernier. Les conditions demeurent d'ailleurs globalement encourageantes dans l'ensemble de la mer Noire et des précipitations supplémentaires sur l'Ukraine et une partie de la Russie devrait venir ...

