Weather Market De bonnes pluies atteignent la Corn Belt

Les conditions météos s’améliorent dans la Corn Belt tandis qu’un climat doux et sec s’installe en France. En mer Noire en revanche, les chaleurs sont critiques.

La mer Noire subit de fortes chaleurs. (©PixaBay)Les températures en mer Noire continuent de monter dangereusement et les prévisions à sept jours n’indiquent aucune amélioration. Les blés de printemps et les cultures de maïs risquent notamment de souffrir de cette canicule. En Europe en revanche, un climat doux accompagne les moissons d’hiver et le développement des cultures plus tardives. Un apport d’eau sera toutefois rapidement nécessaire pour assurer des fins de cycle corrects.Les cultures américaines profitent de leur côté de précipitations bénéfiques dans la Corn Belt et sur les zones de production de blé de printemps. Cet apport hydrique est d’autant plus important que la vague de chaleur américaine continue de menacer les cultures actuellement dans une phase critique de développement.Inondations et risque de fusarioseLes fortes précipitations qui ont touché le Canada ont également amélioré la situation dans une partie de l’Alberta. Des inondations ont cependant été rapportées d...