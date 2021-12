Weather Market Des conditions encore favorables aux cultures en Europe de l'Ouest

Le climat demeure favorable en Europe de l’Ouest tandis que le manque de précipitations reste observé en mer Noire et dans le Midwest américain.

Des pluies fréquentes et des températures encore douces favorisent les cultures européennes.Les conditions climatiques restent encourageantes dans une large partie de l’Europe de l’Ouest, notamment en France. La baisse des températures reste en effet dans les moyennes de saison et, hormis dans le Sud-Est, le thermostat devrait rester au-dessus des 0 °C. Les récents apports hydriques ont en outre fait du bien aux cultures et devraient aider aux derniers travaux de semis. Attention toutefois à la prolifération de limaces et d'altises dans les cultures. Les cartes météos anticipent d’ailleurs de nouveaux apports à court terme.Les réserves hydriques sous surveillance en mer NoireL’hiver tombe également progressivement en Russie, éloignant, pour le moment le risque de gel. Les coups de froid dans la Volga seront toutefois à surveiller, et ce d’autant plus que la région souffre encore du manque de précipitations. Les apports ont également été mesurés ces derniers jours dans le Sud du pays et...