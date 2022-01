Weather Market Des conditions très encourageantes en France

Les conditions climatiques n’apportent que peu d’inquiétudes en Europe et en mer Noire. La situation s’améliore par ailleurs sensiblement en Amérique du Sud.

Un climat doux s'installe de nouveau en Europe de l'Ouest. (©Pixabay)L’Europe de l’Ouest continue de profiter de conditions très encourageantes. Des pluies hétérogènes et mesurées sont en effet venues nourrir les sols en France et en Allemagne ces derniers jours et les cultures abordent ainsi la seconde partie de l’hiver dans d’excellentes conditions. La baisse des températures a par ailleurs été légère et n’a pas provoqué de dégâts de gel particulier. Les prévisions anticipent en outre un redoux ces prochains jours.Un climat préoccupant dans le MidwestEn mer Noire également, les conditions sont idéales et l’épais manteau neigeux qui couvre désormais l’ensemble de la Russie et de l’Ukraine écarte entièrement les risques liés au froid. Le Midwest américain reste en revanche soumis à un déficit hydrique notable et les prévisions à court terme n’anticipent aucune amélioration. Les températures dans le Kansas ont en outre de nouveau chuté sous les - 10 °C la semaine passée, sur des blés d’...