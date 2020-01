Weather market Des cultures particulièrement exposées à une potentielle chute des températures

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Compte-tenu de la douceur des températures depuis le début de l'hiver, une chute soudaine des températures pourrait sensibiliser les cultures en place en Europe, comme en mer Noire.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

En Ukraine et en Russie, la couverture neigeuse est, pour le moment, totalement absente. (©Pixabay)La météo européenne s’est quelque peu améliorée ces dernières semaines. Les pluies se sont en effet raréfiées sur l’ensemble du continent et ont ainsi permis une accélération des travaux de semis les plus tardifs. Les prévisions à 7 jours restent en outre plutôt sèches ce qui devrait rééquilibrer la teneur hydrique des sols. La douceur des températures depuis le début de l’hiver a cependant accéléré le développement des cultures en place. Ces dernières seraient ainsi particulièrement sensibles à une chute soudaine des températures.La situation est d’ailleurs quelque peu similaire en mer Noire. La couverture neigeuse est en effet totalement absente en Ukraine et en Russie pour le moment. Les températures sont pour le moment supérieures à la normale, mais la situation est observée avec attention. Cette région souffre en outre d’un déficit hydrique marqué depuis plusieurs semaines, notamment...