Weather Market Des précipitations neigeuses réduisent les risques en mer Noire

Les préoccupations restent minimes en Europe, tandis que le climat s’est nettement amélioré en mer Noire. En Amérique du Sud, en revanche, les pluies sont encore insuffisantes.

Les cultures russes et ukrainiennes profitent d'une bonne couverture neigeuse. (©PixaBay)Le climat est toujours aussi bon en France et dans le reste de l’Europe de l’Ouest. Le coup de froid aura finalement été de courte durée et les zones les plus touchées, notamment dans l’Hexagone, profitaient d’une couverture neigeuse suffisante pour protéger les cultures. Les épisodes de froid à venir ne devraient pas apporter de risque plus sévère.Risques limitées en mer NoireEn mer Noire également, les conditions se sont nettement améliorées au cours de la semaine écoulée. L’Ukraine comme la Russie ont reçu de nouvelles précipitations neigeuses qui ont couvert une bonne partie des zones de production de blé d’hiver. L’ensemble des cultures profitent désormais de bien meilleures conditions hydriques et d’un manteau protecteur pour le reste de l’hiver.En Amérique du Sud en revanche, la situation reste critique. Des précipitations ont certes balayé une partie du pays, mais près des deux tiers des ma...