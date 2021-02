Weather Market Des températures douces mettent les cultures russes en difficulté

La hausse des températures en mer Noire apporte un risque sur les blés d’hiver. En France, de fortes averses et un thermostat également trop élevé suscitent quelques craintes.

Le Sud de la Russie connaît des températures anormalement douces. (©PixaBay) La mer Noire est à nouveau au centre des attentions. Les températures sont en effet remontées prématurément et ont provoqué une fonte de la couverture neigeuse dans le Sud de la Russie et sur une partie de l’Ukraine. Cette sortie d’hiver précoce risque ainsi d’épuiser le potentiel des blés d’hiver. Un retour du froid apporterait en outre un risque de gel critique.En Europe de l’Ouest également, le thermostat est actuellement logé à des niveaux anormalement hauts. De fortes averses ont en outre touché la France et le Royaume-Uni ces derniers jours. Les récentes précipitations ont en revanche fait du bien aux cultures allemandes. Aux US, les conditions restent quant à elles optimales avec de bonnes réserves hydriques des sols, et des températures légèrement supérieures aux 0 °C dans les principaux États producteurs.Toujours des inquiétudes en Amérique du SudEn Amérique du Sud, la situation est à l’inverse toujou...