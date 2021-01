Weather Market Des températures trop élevées apportent un risque sur les blés russes

La rapide remontée du thermostat en Russie et en Ukraine pourrait causer une fonte des couvertures neigeuses et une sortie d’hiver trop précoce.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les températures en mer Noire remontent rapidement. (©PixaBay)Les préoccupations sont de retour en mer Noire en raison d’une rapide remontée des températures. Les couvertures neigeuses risquent en effet de fondre dans l’ensemble de l’Ukraine et dans une grande partie de la Russie, ce qui exposerait les cultures à de nouvelles chutes du thermostat. Une sortie trop précoce de l’hiver épuiserait en outre les potentiels des blés hiver de la région.Bonnes conditions en EuropeEn Europe, les températures sont également douces et les conditions hydriques très favorables, notamment en France. La Grande-Bretagne a toutefois connu d’importantes précipitations ces derniers jours et accusent de nouveau un excès d’eau notable.En Amérique du Sud, la situation est quelque peu mitigée. Le Brésil a notamment reçu de bons apports pluvieux, favorables aux travaux d’emblavements de maïs à venir. Ces précipitations bloquent cependant l’avancée des récoltes de soja et risquent donc d’entraîner des retards da...