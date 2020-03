Weather market En France et dans le reste du monde, un climat sec s’installe

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Après un automne et un hiver particulièrement humides, les cultures risquent désormais de souffrir du manque d’eau.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

L'hiver humide et chaud laisse place à un printemps sec et froid. (©PixaBay)Les précipitations sont restées limitées ces derniers jours en France, et les prévisions à court et moyen termes montrent un maintien du temps sec. Ce climat permet de reprendre les travaux de printemps dans de meilleures conditions, mais la fin de cycle des cultures d’hiver risque de rapidement pâtir de ce manque d’eau. Un petit déficit hydrique commence d’ailleurs déjà à se creuser sur une partie de la France et en Italie. Les sols du reste de l’Europe du Nord profitent en revanche encore d’une bonne teneur en eau. La chute des températures en France est quant à elle sous surveillance, mais le risque est pour le moment limité.Du sec en mer Noire et en Amérique du SudLa mer Noire connaît également un début de printemps sec. Quelques épisodes pluvieux ont été observés dans le sud de la Russie et en Ukraine, mais les cultures de blé commencent à souffrir d’une pluviométrie trop timide. Les prévisions à sept et q...