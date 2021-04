Weather Market L’absence de précipitations en France commence à inquiéter

Malgré des conditions encore excellentes, le besoin de pluies se fait grandissant en France. En mer Noire, le climat est en revanche idéal.

Le climat reste favorable en France mais les pluies se font attendre. (©PixaBay)Les conditions restent globalement bonnes en Europe de l’Ouest mais de premières préoccupations sont à relever. Les pluies se font en effet plus rares depuis une quinzaine de jours en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Ce climat plus sec équilibre certes un hiver particulièrement humide au Royaume-Uni, mais dans l’Hexagone, des précipitations seront rapidement nécessaires pour maintenir les bons potentiels.Climat idéal en mer NoireLes conditions hydriques sont, en revanche, excellentes en mer Noire, avec notamment de belles pluies qui sont venues balayer le sud de la Russie ces derniers jours. En Ukraine également, les conditions sont proches d’être idéales. À noter toutefois, une partie de la Volga connaît actuellement des températures négatives qui risquent d’entraver les premiers semis de printemps.Le climat est quant à lui favorable aux blés d’hiver dans le Midwest américain, bien que le Texas ...