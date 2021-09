Weather Market L’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord profitent de conditions favorables

Le climat demeure plutôt favorable de part et d’autre de l’Atlantique et tend à s’améliorer en mer Noire. En Amérique du Sud en revanche, de fortes précipitations viennent entraver les travaux de semis.

Un climat de saison offre un bon départ des cultures d'hiver. (©Pixabay)Le climat en Europe de l’Ouest demeure globalement favorable. Des précipitations sont d’ailleurs attendues ces prochains jours sur l’ensemble de l’Hexagone, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, ce qui devrait aider au bon développement des cultures en place et favoriser la bonne avancée des prochains semis d’hiver. La persistance de ces averses sera toutefois à surveiller avec les récoltes de maïs et de tournesol.Aux US également de bonnes pluies sont attendues sur les principaux États producteurs de blé d’hiver. Ces apports devraient combler une bonne partie du déficit hydrique encore constaté et ainsi aider à un début de cycle encourageant outre-Atlantique. Ces précipitations devraient en outre épargner une bonne partie de la Corn Belt et laisser les travaux de moissons de maïs et de soja se dérouler dans de bonnes conditions. Au Canada aussi, la pluviométrie demeure favorable à des récoltes accélérées.Les pluies so...