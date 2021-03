Weather Market L’Europe profite de conditions climatiques très favorables

De conditions hydriques satisfaisantes permettent aux céréales d’hiver de l’hémisphère Nord d’entrer dans le printemps dans de bonnes conditions. En Amérique du Sud en revanche, le climat reste préoccupant.

Le climat est favorable aux cultures dans l'hémisphère Nord. (©PixaBay)La campagne européenne se poursuit sur une note encourageante avec un climat relativement doux et des précipitations régulières et mesurées. Des pluies supplémentaires devraient en outre toucher l’ensemble de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni au cours des sept prochains jours après une bonne exposition lumineuse sur le début du mois de mars. Des excès hydriques pourraient toutefois réduire les potentiels outre-Manche.Nette amélioration en mer NoireEn mer Noire également, la sortie d’hiver se passe dans d’excellentes conditions. D’intenses précipitations ont en effet rechargé les sols ces dernières semaines dans l’ensemble des zones de production russes de blé d’hiver et de printemps. En Ukraine également, les conditions hydriques sont désormais très bonnes. Avec l’arrivée du printemps, les risques de gel tardif dans la région s’amoindrissent en outre progressivement.Aux US, la situation est plus mitigée. D...