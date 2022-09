Weather Market La France et les USA reçoivent des pluies favorables

Les précipitations balayent l’ouest de l’Europe et améliorent les conditions de culture de semis.

Les précipitations perdurent en France et aux US. (©PixaBay)Les conditions météorologiques en France et en Allemagne continuent de montrer des signes d’améliorations notables. Le déficit hydrique reste certes marqué, mais les récents apports ont été bénéfiques aux cultures en place ainsi qu’au bon départ des semis 2022. Les prévisions annoncent en outre de nouveaux apports cette fois plus élargie au nord de l’Hexagone qui devraient permettre de combler encore davantage le manque de précipitations critiques enregistré ces derniers mois.Des pluies favorables au soja USDes pluies généreuses ont également touché une bonne partie de la Corn Belt le week-end dernier. Les conditions hydriques des sols sont désormais plutôt bonnes dans une grande partie des zones de production de maïs et de soja, hormis dans l’Iowa et le Nebraska. Les récoltes de blé de printemps ont en revanche été particulièrement ralenties par des averses régulières dans la moitié Nord des US. Les prévisions ressortent cepe...