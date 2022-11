Weather Market La France retrouve un climat automnal favorable aux cultures

La France profite encore d’un climat plutôt favorable malgré le risque de gel après un développement précoce des cultures d'hiver. Aux US et en Russie en revanche, les conditions sont préoccupantes.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

L'excès de pluies en Russie et en Australie est préoccupant. (©PixaBay)Les conditions météo demeurent plutôt bonnes en France. Des pluies bienvenues sont en effet de retour dans l’Hexagone et les cartes météo anticipent de nouveaux apports à court terme. L’excès hydrique au Royaume-Uni et en Allemagne tend en outre à se résorber. Côté températures, un retour à progressif à des normales de saison est désormais prévu sur la seconde moitié du mois de novembre. Le thermomètre à l’approche de l’hiver sera tout de même à surveiller de près compte tenu de la précocité végétative des cultures et de leur exposition aux risques de gel.En Russie, les inquiétudes vont en revanche grandissantes. Le district fédéral central subit en effet un excès hydrique majeur et les prévisions anticipent de nouvelles précipitations dans les prochains jours. Aux US, c’est à l’inverse le retour du sec qui risque de mettre à mal les cultures de blé d’hiver. Une vague de froid est en outre redoutée sur la prochaine ...