Weather Market La France souffre toujours d’un excès de pluies

• Marius Garrigue • Terre-net Média

La campagne 2019/2020 française est handicapée par un excès d’eau qui perdure depuis l’automne. En mer Noire et en Amérique du Sud, les conditions sont en revanche très bonnes.

La pluie dégrade les cultures d'hiver et retarde les semis de printemps. (©PixaBay)Malgré quelques accalmies, la France continue de subir semaine après semaine des averses sur l’ensemble de ses zones de production. Cette semaine encore, le climat devrait rester très humide et dégrader encore un peu plus les cultures d’hiver, tandis que les travaux de printemps peinent à avancer. Dans le reste de l’Europe du Nord, la situation n’est pas plus enviable, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Les prévisions à 7 et 14 jours montrent toutefois des signes d’amélioration.Bonnes conditions en mer Noire et en Amérique du SudEn mer Noire, la situation est à l’inverse proche de l’optimal. Des pluies éparses mais régulières ont fini par résorber le déficit ukrainien tandis que le sud de la Russie profite de bonnes conditions depuis plusieurs mois. Les cartes météo affichent en outre de bonnes probabilités de pluies sur les quinze prochains jours en Roumanie, en Ukraine et en Russie.Au Brésil, le...