Weather Market La France subit à nouveau un climat sec et chaud

La sécheresse est de retour en France et met à risque les cultures de maïs et de tournesol ainsi que les semis de colza. La Chine et le Canada souffre à l’inverse d’un fort excès hydrique, tandis que les pluies se font attendre dans l’hémisphère Sud.

En France, la sécheresse est de nouveau au centre des inquiétudes. Un déficit hydrique notable s’est en effet creusé depuis le début du mois de juillet et les prévisions à quinze jours laissent anticiper une aggravation de la situation. Dans ces conditions, les cultures de maïs et de tournesol pourraient s’en trouver dégrader, et les premiers semis de colza risquent cette année encore être entravés. La situation est d’ailleurs tout aussi préoccupante en Allemagne et la vague de chaleur anticipée en fin de semaine n'est pas pour rassurer les producteurs d'Europe de l'Ouest.

Amélioration en mer Noire et aux US

Une bonne partie de la Russie et de l’Ukraine manque également d’eau. Les récoltes de blé d’hiver en Russie avancent cependant ainsi à bon rythme, tandis que les sols des zones de production de printemps restent encore suffisamment riches. Les températures se sont de surcroît légèrement rafraîchies dans ces régions après la vague de chaleur qui a marqué le début du mois de juillet.

Le thermostat est également redescendu outre-Atlantique et la Corn Belt devrait profiter de températures de plus en plus douces au fil des jours. Les conditions hydriques des maïs et sojas en place sont par ailleurs toujours aussi bonnes avec des apports pluvieux réguliers et mesurés. Les précipitations ont en revanche été bien plus abondantes au Canada ces dernières semaines.

Des pluies battantes ont certes permis de combler le manque d’eau dans le Manitoba et le Saskatchewan, mais un excès hydrique est désormais rapporté dans une partie de l’Alberta. La Chine a également subi ces dernières semaines des inondations dramatiques, notamment à l’Est du pays. Les dégâts sur les cultures de maïs et de colza locales pourraient être majeures, mais doivent encore être confirmées.

Dans l’hémisphère Sud, le manque d’eau prédomine à nouveau. Quelques précipitations sont certes venues améliorer les conditions des blés argentins ces derniers jours, mais le déficit reste très important. En Australie, une sécheresse est désormais installée à l’Est du pays. À l’Ouest, les conditions sont encore satisfaisantes, mais de nouveaux apports pluvieux seront rapidement nécessaires.

