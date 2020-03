Weather Market La France subit un climat toujours aussi humide

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les pluies s’intensifient en France et dans le nord de l’Europe, tandis qu’un déficit hydrique se creuse à nouveau en Argentine.

Le retour des pluies en Europe apporte des risques sur l'ensemble des cultures (©PixaBay)Les pluies ont gagné en intensité ces dernières semaines en France. La moitié Nord connaît notamment un excès hydrique marqué et les prévisions à sept jours ne sont pas rassurantes. Dans ce contexte, les semis de printemps comme l’état des cultures d’hiver restent sous surveillance. Au Royaume-Uni et en Allemagne, des pluies particulièrement intenses ont causé une situation qui semble encore plus inquiétante.Bonnes conditions en mer NoireEn mer Noire en revanche, les conditions sont désormais optimales pour le bon développement des cultures d’hiver. Les prévisions sont par ailleurs plutôt bonnes, bien que l’absence de pluies dans le sud de la Russie et en Ukraine soit encore à surveiller sur le moyen terme.En Amérique du Sud, la situation est désormais plus mitigée. Des pluies diluviennes continuent de s’abattre du Mato Grosso jusqu’aux côtes Atlantique, ce qui provoque un retard dans la récolte de...