Weather Market La météo rassure en Europe mais inquiète en Australie

Les conditions climatiques sont plutôt favorables aux cultures en Europe de l’Ouest et en mer Noire. Les averses en Australie continuent en revanche de menacer les moissons.

Les températures retombent en Europe de l'Ouest. (©Pixabay)Les températures continuent de se rafraîchir rapidement en Europe de l’Ouest avec une arrivée des températures négatives attendues en France et en Allemagne ces prochains jours. Bien qu’inférieur aux moyennes de saison, le thermostat devrait toutefois rester suffisamment élevé pour maintenir de bonnes conditions de culture. Les travaux de semis en cours pourraient en revanche s’en trouver ralentis mais l’arrivée des précipitations à court terme devrait rééquilibrer les réserves hydriques après l’épisode de sec enregistré ces deux dernières semaines.Les blés australiens souffrent des pluiesLa situation est en revanche de plus en plus critique à l’est de l’Australie. Les averses ne montrent en effet que peu d’accalmie, retardant les moissons et dégradant la qualité des cultures. Les prévisions à sept jours sont de surcroît très humides, renforçant ainsi la crainte des producteurs locaux. De fortes précipitations sont également en...