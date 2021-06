Weather Market La météo s’améliore aux US et au Canada

L’arrivée de pluies et une baisse des températures font du bien aux cultures nord-américaines. En Europe, les conditions sont très bonnes, mais des précipitations pourraient venir causer des dégâts ces prochains jours.

Des pluies viennent soulager les cultures nord-américaines. (©PixaBay)Les conditions météos outre-Atlantique se sont très nettement améliorées ces derniers jours. Des pluies sont en effet venues balayer une bonne partie des blés de printemps nord-américains ainsi que la Corn Belt. Les cartes météos à moyen terme anticipent en outre des températures plus fraîches et des précipitations régulières qui devraient aider au bon développement des blés de printemps, maïs et soja US.Le Canada également a également reçu des apports conséquents ces derniers jours et le déficit hydrique est désormais entièrement comblé dans le pays. Les risques sur le blé de printemps, le blé dur et le canola semblent désormais écartés.Un climat encore idéal en EuropeEn Europe, les conditions restent également très bonnes avec un retour du beau temps ces deux dernières semaines favorable aux fins de cycles. La remontée des températures aide notamment à rattraper les retards de développement. La fin du mois de juin ...