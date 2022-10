Weather Market La Russie et l’Australie souffrent d’averses persistantes

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les conditions restent rassurantes en France et s’améliore aux US. Les averses perturbent en revanche les semis russes et dégradent les cultures australiennes.

Des averses persistantes inquiètent en Russie et en Australie. (©PixaBay)Les inquiétudes demeurent mesurées en Europe de l’Ouest. Les récentes précipitations et le climat doux qui ont accompagné la première moitié de l’automne permettent en effet une rapide avancée des travaux de semis et aident à une belle levée des cultures d’hiver. Les prévisions météo annoncent en outre des températures encore relativement élevées pour la saison lors de la prochaine quinzaine, tandis que les pluies devraient être plus parcimonieuses.Des précipitations favorables annoncées aux USCe climat favorise toutefois les attaques d’insectes et le risque d'un gel tardif à l'arrivée de l'hiver commence également à susciter quelques préoccupations. Aux US, la tendance est enfin à l’amélioration avec des précipitations favorables aux blés d’hiver annoncées dans une large partie du Midwest. L’Oklahoma risque toutefois de rester au sec.L’Argentine a également reçu de denses précipitations très attendues après des m... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

