Weather Market La Russie et l’Ukraine profitent de pluies favorables

Les conditions restent bonnes en France, bien que des pluies soient rapidement nécessaires. En mer Noire l’arrivée de précipitations fait du bien aux cultures.

Les cultures européennes profitent de bonnes conditions à l'arrivée du printemps. (©PixaBay)Les cultures françaises approchent du printemps dans de bonnes conditions. Des précipitations seront toutefois rapidement nécessaires pour maintenir des conditions hydriques favorables, notamment sur les cultures de colza. Les cartes météos sont pour le moment très partagées et la situation doit donc rester sous surveillance. En Allemagne, les pluies ont été légèrement plus généreuses ces derniers jours, mais devront, là-aussi, se répéter afin d’assurer une bonne fin de cycle.De bonnes pluies en mer NoireLes précipitations ont en revanche fait leur retour sur l’ensemble des zones de production russes et ukrainiennes. Ces apports ont été très bénéfiques après une entrée dans l’hiver marquée par des semaines de sécheresse. À noter toutefois, la montée des températures dans la région a provoqué une fonte des neiges dans le Sud de la Russie et sur la quasi-totalité de l’Ukraine : le thermostat en me...