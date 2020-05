Weather Market Le climat européen reste inquiétant

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Malgré l’arrivée de pluies très attendues en France et dans le reste de l'Europe, les conditions restent critiques dans de nombreuses régions.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Une partie de l'Europe et des États-Unis subit une chute du thermostat. (©PixaBay)L’Europe fait désormais face à une situation hétérogène. La moitié sud de la France connaît en effet un important cumul de précipitations depuis une quinzaine de jours qui laisse certaines parcelles les pieds dans l’eau. La moitié nord de la France, l’Allemagne et l’Europe de l’Est présentent toutefois désormais de bonnes conditions des sols. Attention toutefois, le climat humide que connaît la France apporte un risque maladie important sur les cultures de blé. Des dégâts de gel ont en outre été rapportés en Allemagne et en Europe de l’Est.Améliorations en mer NoireEn mer Noire, le climat s’est quant à lui nettement amélioré, notamment dans le sud de la Russie, principale zone de production de blé du pays. Les prévisions à 15 jours anticipent en outre de nouveaux passages pluvieux pour accompagner les fins de cycles. Les dégâts et pertes de surfaces constatées en Ukraine et en Roumanie depuis la sortie de...