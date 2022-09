Weather Market Le climat rassure en Europe de l’Ouest

Les conditions climatiques continuent de rassurer en France, tandis qu’en Argentine le froid et le manque de pluies inquiètent de nouveau.

Les semis français profitent d'un climat favorable. (©WorldAgWeather)La France et l’Allemagne ont pu profiter de bonnes pluies ces derniers jours et les cartes météo se révèlent relativement optimistes. Des apports supplémentaires devraient, en effet, balayer une bonne partie des zones de production d’Europe de l’Ouest et aider au bon développement des cultures de colza. Les conditions des semis automnaux se trouvent également améliorées par le climat plus humide constaté depuis le début du mois.Retour d'un climat sec aux USLes pluies ont également permis une petite amélioration des conditions de semis des blés d’hiver en cours aux États-Unis. Ces apports ont toutefois été trop tardifs pour relancer sensiblement les potentiels de production du maïs dont les récoltes ont également débuté. Les précipitations devraient désormais être plus rares sur la prochaine quinzaine ce qui risque de dégrader à nouveau l’état des cultures de soja.L’Argentine revient également au centre des attentions ...