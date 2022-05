Weather Market Le climat se dégrade à nouveau en France

Les conditions continuent de se dégrader en France, tandis qu’en Amérique du Nord le retour des pluies risque de retarder encore un peu plus les travaux de semis.

Les orages qui ont touché la France n'ont pas comblé les déficits hydriques. (©Pixabay)Les conditions météo en France et en Allemagne sont de plus en plus préoccupantes. Les orages des derniers jours ont certes apporté quelques apports bienvenus après des mois de manque de précipitations, mais les déficits hydriques restent marqués dans l’ensemble de l’Hexagone et de l’Allemagne. Des tombées de grêle auraient en outre causé des dégâts dans de nombreuses parcelles. Les cartes météo ne sont pas plus rassurantes avec un retour du sec anticipé ces prochains jours et des températures élevées encore attendues dans la moitié Ouest du pays.Aux US, les pluies sont en revanche de retour dans l’ensemble de la Corn Belt et du Midwest. Ces précipitations arrivent toutefois très tardivement pour relancer significativement les potentiels de rendements des blés d’hiver, tandis que les semis de soja, de maïs et de blé de printemps risquent d’être à nouveau ralenti par ce climat humide. Une baisse des t...