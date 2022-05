Weather Market Le climat sec et chaud en France et en Allemagne menace les cultures

Le climat se dégrade rapidement en France et en Allemagne, tandis que les US profitent de conditions plus favorables à l’avancée des travaux de semis.

La hausse des températures est critique en France et en Allemagne. (©Pixabay)Les conditions climatiques en France suscitent de plus en plus d’inquiétudes. Le stress hydrique s’étend en effet désormais à l’ensemble du territoire et la montée actuelle des températures vient progressivement aggraver l’état des sols. Les cartes météo n’anticipent en outre aucune amélioration à court terme. En Allemagne également, l’état de sécheresse et la hausse du thermostat est préoccupante.Le blé d’hiver US souffre lui-aussi encore du manque de précipitations malgré les quelques apports enregistrés la semaine passée. Le climat dans la Corn Belt s’annonce toutefois bien plus favorable à l’avancée des semis de maïs et de soja avec une remontée rapide des températures et des averses bien moins fréquentes. Le climat canadien devrait également se montrer plus clément cette semaine. Les précipitations annoncées dans le Manitoba risquent certes d’aggraver l’excès hydrique des sols, mais dans le Sud du Saskatc...