Weather Market Le climat sec et froid menace les cultures américaines

• Marius Garrigue Terre-net Média

La météo s’améliore en Europe et reste très favorable aux cultures en Russie. Le climat nord-américain est en revanche de plus en plus critique.

L'arrivée de pluies fait du bien aux cultures hexagonales. (©Pixabay)Encore sous surveillance, les conditions climatiques en France montrent tout de même de nets signes d'amélioration. Les précipitations qui touchent le pays ont en effet soulagé le déficit de nombreuses parcelles et un retour de pluies attendu fin avril devrait de nouveau optimiser les potentiels. Les températures remontent en outre rapidement en France et outre-Rhin, éloignant ainsi les risques de gel après la chute de thermostat subie au début du mois.Une météo critique aux USEn Russie, la météo ressort également toujours aussi favorable aux cultures d'hiver et aux semis de printemps. L'Ukraine souffre en revanche d'un déficit hydrique notable, particulièrement dans la moitié Est du pays. Les blés d'hiver américain restent eux-aussi sous haute surveillance après un début de mois encore très sec. Les US et le Canada ont en outre enregistré une rapide chute des températures ces derniers jours, dommageable aux semis de ...

