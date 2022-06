Weather Market Le coup de chaud menace les cultures françaises et américaines

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Le pic de chaleur en Europe de l’Ouest, aux US et dans le Sud de la Russie suscite de nombreuses inquiétudes.

Les chaleurs menacent les cultures US et européennes. (©Pixabay)La France est de nouveau au centre des inquiétudes. Le pic de chaleur constaté cette semaine risque en effet de causer d’importants dégâts sur les cultures d’hiver en fin de cycle. Les réserves hydriques des sols sont en outre toujours sous surveillance et l’état des maïs, tournesol et orge de printemps risque également d’en pâtir. L’Espagne connaît, elle aussi, une montée des températures particulièrement préoccupantes.La Corn Belt sous hautes températuresAux US également, le thermostat grimpe très rapidement dans l’ensemble de la Corn Belt, menaçant directement le développement des cultures de maïs et de soja. Le Sud des États-Unis subit notamment des températures avoisinant les 40 °C ! Moins extrêmes, les chaleurs dans le Sud de la Russie pourraient également causer des pertes de potentiels.Les prévisions météo anticipent par ailleurs d’importants cumuls de précipitations ces prochains jours au Canada. Ces apports devra...