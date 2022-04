Weather Market Les cultures françaises profitent d’un climat favorable

La France et la Russie profitent toujours d’une météo très favorable. Les semis printaniers aux US sont en revanche perturbés par les pluies.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La France et la Russie profitent de conditions idéales. (©Pixabay)La météo en France a continué d’alterner entre temps ensoleillé et épisodes pluvieux ces derniers jours. Un temps particulièrement favorable au développement des cultures en place et à l’avancée des semis de printemps, tant dans l’Hexagone qu’outre-Rhin. Les apports pluvieux devraient certes êtres plus rares en fin de semaine, mais les cartes météo anticipent un retour de pluies généreux sous sept jours.Le climat en mer Noire est également idéal avec des pluies qui sont venues toucher le sud de la Russie et des températures encore élevées dans une large partie du pays. Le déficit hydrique en Ukraine a quant à lui été entièrement comblé et la remontée du thermostat vient favoriser l’accélération des travaux de semis dans le pays.Les conditions sont en revanche bien plus critiques aux US. Les pluies continuent en effet de balayer l’ensemble de la Corn Belt et des Grandes Plaines nord-américaines, retardant encore un peu pl...