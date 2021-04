Weather Market Le déficit hydrique se creuse de part et d’autre de l’Atlantique

Le manque de pluies en France et dans une bonne partie de l’Amérique du Nord est préoccupant.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Un climat sec s'installe durablement en Europe de l'Ouest. (©Pixabay)Le manque de précipitations continue d’inquiéter en France et les prévisions à sept jours ne sont guère rassurantes. Des pluies devraient certes toucher la moitié Sud du pays, mais le reste de l’Hexagone ainsi que l’Allemagne et le Royaume-Uni risquent de rester au sec. Ces conditions sont particulièrement préoccupantes en cette période critique du développement des cultures d’hiver.Déficit hydrique et dégâts de gelEn Amérique du Nord, l’absence de pluies est également observée. Les États américains producteurs de blé de printemps ainsi que le Manitoba au Canada souffrent notamment d’un déficit hydrique important. Dans l’Oklahoma et le Texas aussi, le manque de précipitations est dommageable aux blés d’hiver. Notons de surcroît l’installation de températures négatives allant du Canada à une partie du Midwest américain.Dans la Corn Belt en revanche, les conditions hydriques sont encore favorables à une rapide avancée d...