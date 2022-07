Weather Market Le maïs français menacé par la vague de chaleur

Des températures caniculaires et un manque de pluies menacent les cultures d’Europe de l’Ouest et des États-Unis.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les cultures de maïs souffrent des hautes températures. (©Pixabay)Les conditions climatiques sont à nouveau très préoccupantes en Europe de l’Ouest, notamment en sur le territoire hexagonal. Les récoltes de céréales d’hiver profitent certes d’un climat sec pour progresser très rapidement mais la montée des températures vient menacer les développements des cultures de maïs et de tournesol. Les cartes météo à quinze jours anticipent en outre une absence de précipitations et une persistance du coup de chaud en France et en Espagne.Des températures extrêmes aux USLes prévisions aux US sont également inquiétantes avec un thermostat qui risque de dépasser les 40 °C dans une large partie de la Corn Belt tandis que le maïs et le soja entrent dans une phase critique de développement. Les apports hydriques devraient de surcroît rester limitées selon les dernières cartes météos.L’Argentine subit également un déficit hydrique notable qui vient entraver la bonne avancée des semis de blé d’hiver, et...