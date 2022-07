Weather Market Le maïs français sous la menace de la canicule

La vague de chaleur qui est venue frapper la France et les US a pu causer d’importants dégâts.

Les températures extrêmes ont provoqué de nombreux incendies. (©Pixabay)La canicule annoncée est bel et bien venue frapper la France ces derniers jours. Des températures dépassant le seuil critique des 38 °C ont été enregistrées dans l’ensemble du territoire, renforçant les craintes de dégâts importants dans les cultures de maïs et de tournesol. Ce coup de chaud vient en outre aggraver un déficit hydrique déjà présent et de nombreux incendies sont rapportés. Les récoltes de blé d’hiver sont d’ailleurs contraintes aux plages horaires les plus fraîches pour limiter les risques. Les cartes météo anticipent en revanche des températures sous les 30 °C pour les prochains jours.La vague de chaleur touche aussi les USLes États-Unis subissent également une vague de chaleur extrême. Les cultures de maïs et de soja de la Corn Belt souffrent en effet elles-aussi de températures venant flirter avec les 40 °C, dans un contexte de manque de précipitations particulièrement préoccupant. Des température...