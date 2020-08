Weather Market Le manque d’eau et la chaleur font souffrir le maïs français

Les maïs français souffrent de la chaleur tandis qu’un déficit hydrique se creuse dans une partie du Canada. L’Australie reçoit à l’inverse des pluies bénéfiques.

La France subit un été anormalement sec et chaud. (©PixaBay)Le climat français reste très inquiétant. Le pays subit en effet une canicule depuis plusieurs jours or les nappes phréatiques ont été asséchées par un début d’été particulièrement sec. Dans ce contexte, les maïs non-irrigués souffrent tout particulièrement. Les cartes météo affichent en revanche un passage pluvieux qui devrait traverser l’ensemble du pays durant la prochaine quinzaine et permettre de lancer les semis de colza dans de meilleures conditions.Du sec au Canada et en ArgentineAu Canada, les températures tendent également à remonter rapidement. Les États de l’Alberta et du Manitoba disposent encore de réserves hydriques suffisantes, mais un déficit notable se creuse désormais dans le Saskatchewan. Les blés de printemps et le canola sont ainsi mis à rude épreuve. L’Argentine est également toujours soumise à une situation de sécheresse qui limite progressivement les potentiels des blés semés cette année.Les blés de pr...