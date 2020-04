Weather market Le manque d’eau inquiète les grands bassins de producteurs

• Marius Garrigue • Terre-net Média

L’Europe, la mer Noire et une partie des États-Unis souffrent du manque d’eau. En Argentine en revanche, les conditions s’améliorent légèrement.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les températures remontent en France, mais le climat reste sec. (©PixaBay)La météo française reste caractérisée par un climat sec et froid en ce début de printemps. La vague de froid touche toutefois à sa fin et les dégâts ont été très limités, malgré une descente des températures à des niveaux critiques à l’est de la France et en Allemagne. La pluviométrie reste en revanche très faible et les prévisions à moyen terme ne prévoient aucune amélioration. Les travaux de printemps profitent certes de ce climat pour accélérer, mais les cultures d’hiver risquent de se dégrader encore davantage.Petite amélioration en RussieLa mer Noire souffre elle-aussi d’un climat toujours très sec, or les réserves hydriques des sols sont bien moins élevées qu’en Europe. L’Ukraine inquiète ainsi tout particulièrement. Des pluies sont tout de même attendues sur la pointe sud de la Russie sur la prochaine quinzaine, mais de plus amples précipitations seront nécessaires pour assurer une bonne fin de de cycle.Le...