Weather Market Le manque de pluies dégrade les cultures françaises

Le froid et des précipitations trop rares viennent dégrader les conditions de culture d’Europe de l’Ouest. La Russie profite en revanche de conditions idéales, tandis que les US accueillent un climat favorable aux semis de printemps.

Des températures négatives ont touché les cultures allemandes et de l'Est de la France. (©PixaBay)Le climat européen a subi une nouvelle dégradation ces derniers jours. Les précipitations tardent en effet à revenir de manière significative et un déficit hydrique désormais marqué se creuse dans une très large partie du territoire, ainsi qu’en Espagne. Les conditions demeurent toutefois encore bonnes au Royaume-Uni et en Allemagne. Côté température, un nouveau coup de froid est par ailleurs venu mordre les cultures germaniques et de l’Est de la France ces derniers jours.Un climat encore idéale en RussieLes dernières cartes météo anticipent actuellement des passages pluvieux en fin de semaine sur la moitié Ouest de la France, mais le reste du pays ainsi que l’Allemagne devrait rester au sec sur la prochaine quinzaine. Les températures risquent par ailleurs de rester particulièrement basses outre-Rhin. Le thermostat remonte à l’inverse très rapidement sur l’ensemble du bassin mer Noire et ...