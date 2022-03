Weather Market Le manque de pluies suscitent quelques inquiétudes en France

Les précipitations se font attendre sur une large partie de la France tandis qu’en mer Noire les conditions demeurent idéales.

Des parcelles manquent de précipitations dans l'Hexagone. (©Pixabay)Après un automne et un hiver favorable aux cultures, l’arrivée du printemps apporte quelques préoccupations en France. Les précipitations se font en effet rares et de premiers déficits sont désormais rapportés dans une large partie du pays (ainsi qu’en Espagne). Un rafraîchissement notable des températures a en outre été constaté ces derniers jours, sans toutefois apporter de risques particuliers. Les cartes météo anticipent désormais un redoux progressif et des précipitations qui seront alors nécessaires pour relancer pleinement les potentiels.Le climat reste idéal en RussieEn mer Noire, en revanche, les conditions demeurent idéales. Les couvertures neigeuses ont protégé les cultures exposées à une nouvelle vague de froid, tandis que le climat reste particulièrement doux dans le Sud de la Russie. L’état hydrique des sols ressort lui-aussi très bon et une remontée progressive du thermostat dans les zones de production ...