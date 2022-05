Weather Market Le pic de chaleur menace la récolte française

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les cultures françaises et du Midwest souffrent du climat sec et chaud tandis que les semis US et canadiens restent ralentis par un climat adverse.

Le manque de pluies et les pics de chaleur menacent les cultures françaises. (©Pixabay)Les conditions climatiques restent une source importante de préoccupations dans de nombreux bassins de production. La France et l’Allemagne continuent notamment de subir un climat particulièrement sec et chaud et les passages orageux constatées en début de semaine auront été bien insuffisants pour combler les déficits hydriques. Les précipitations risquent d’ailleurs d’être encore trop limitées ces prochains jours et une rapide dégradation des cultures est désormais à anticiper.L'état des cultures dans le Midwest inquièteLes blés d’hiver du Midwest américain sont, eux aussi, encore frappés par la sécheresse malgré les quelques récents apports. La rapide montée des températures a en outre aggravé la situation depuis le début du mois. Ce thermostat plus élevé facilite en revanche l’avancée des semis de blé de printemps, de maïs et de soja, mais les travaux demeurent ralentis par des averses régulières ... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

