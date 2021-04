Weather Market Le risque climatique s’intensifie en France et en Allemagne

Un climat sec et une chute des températures apportent un risque sur les cultures françaises. Le Midwest américain et l'uuest de l'Australie subissent également un manque de pluies.

Le manque de précipitations et des basses températures inquiètent en France. (©PixaBay)Après un hiver et un début de printemps très favorable aux cultures, le climat européen (et notamment français) suscite à nouveau des inquiétudes. Les pluies se font en effet de plus en plus rares depuis la mi-mars et un déficit hydrique notable est désormais constatée sur l’ensemble de l’Hexagone. La chute des températures est également à surveiller avec des cultures d’hiver qui sont particulièrement sensibles après leur reprise végétative. En Allemagne également, les conditions deviennent préoccupantes.Aux États-Unis, les zones de production de printemps sont, elles aussi, soumises à un climat sec, notamment dans le Minnesota et le Dakota du Nord (50 % de la production nationale). Le manque d’eau se creuse également à nouveau dans l’Oklahoma et le Texas. Les réserves hydriques restent quant à elles bonnes dans le Kansas, mais la situation continue d'être sous surveillance.Dans la Corn Belt en revan...