Weather Market Le sec devrait revenir avec le printemps en France

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les prévisions météo anticipent un arrêt des pluies en France et dans le reste de l’Europe durant les prochaines semaines. La situation risque toutefois d’aggraver la perte de rendements si elle perdure trop longtemps.

Le printemps à venir s'annonce sec après un hiver particulièrement humide (©Pixabay) Le climat français et plus largement européen montre enfin des signes de changement. Les pluies incessantes devraient en effet s’arrêter selon les prévisions tandis que les températures se maintiendraient au-dessus de leurs normales de saison. Ce climat plus sec risque toutefois de perdurer durant de longues semaines et risque ainsi d’entraîner des pertes de potentiels supplémentaires sur les cultures d’hiver et de printemps. Les changements de cartes météo seront donc à suivre avec attention.Retour du sec en mer NoireEn mer Noire également, des changements sont à noter. Après un passage pluvieux bienvenu ces dernières semaines, l’Ukraine retrouve en effet peu à peu un climat particulièrement sec. Le sud de la Russie voit également son apport hydrique se réduire depuis une quinzaine de jours et les prévisions semblent aller vers un début de printemps chaud et sec. Le potentiel de production du pays pou...