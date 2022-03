Weather Market Le sec inquiète en France et aux US

Le manque de précipitations en France, en Allemagne et aux US suscite de plus en plus d’inquiétudes. En Russie en revanche, les conditions restent encourageantes.

Le manque de pluies inquiète en France et aux US. (©Pixabay)Le climat européen suscite de plus en plus d’inquiétudes avec l’arrivée du printemps. Les précipitations ont en effet été encore très mesurées sur la dernière quinzaine et les cartes météo à sept jours ressortent très avares en matière de pluies. Le déficit hydrique continue ainsi de se creuser en France et en Allemagne. Sans être préoccupant pour le moment, de rapides apports seront rapidement nécessaires pour optimiser les potentiels. Le Royaume-Uni et l’Espagne ont à l’inverse reçu des apports très encourageants depuis le début du mois.Les cultures russes restent quant à elles dissimulé sous une épaisse couverture neigeuse et échappent ainsi aux risques liés à la récente chute des températures constatées dans l’ensemble du pays. Les conditions de cultures des céréales d’hiver dans le pays restent ainsi très encourageantes. Les semis de printemps en Ukraine et dans la Volga pourraient en revanche être retardés par cet hiver ...