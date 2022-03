Weather Market Les apports hydriques restent trop rares en France et en Allemagne

Les cultures françaises et allemandes souffrent du manque de pluies, à l’instar du blé US. Les récoltes sud-américaines sont à l’inverse gênées par les pluies.

Les cultures hexagonales manquent de précipitations. (©PixaBay)Les conditions météo restent sous haute surveillance en France. Des pluies sont certes venues soulager les cultures à l’Ouest du pays ces derniers jours, mais un important déficit est encore constaté dans une large partie du territoire. Les cartes météo à sept jours varient encore beaucoup selon les modèles et ne garantissent pour le moment pas d’une amélioration notable à court terme.La situation en Allemagne se dégrade également très rapidement et les prévisions sont plutôt inquiétantes. Au Royaume-Uni en revanche, les conditions ressortent excellentes. L’Espagne a également reçu des apports bénéfices ces derniers jours et les cartes météo annoncent de nouvelles précipitations ces prochains jours.Fort déficit hydrique dans le MidwestUne rapide chute du thermostat a par ailleurs été enregistrée ces derniers jours en Russie et en Ukraine. Ces températures négatives ont toutefois été accompagnées de précipitations neigeuses ...