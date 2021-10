Weather Market Les apports hydriques se font attendre sur une partie de la France

Le manque de pluies est surveillé sur une partie de la France, tandis qu’en Allemagne et en mer Noire les conditions demeurent idéales.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Après un été pluvieux, l'automne se caractérise par des précipitations rares. (©PixaBay) Le déficit hydrique continue de se creuser sur une partie de la France et les précipitations sur les sept prochains jours s’annoncent hétérogènes. La moitié Nord de l’Hexagone devrait en effet profiter d’apports notables, tandis que la moitié Sud resterait globalement sèche. Les conditions hydriques en Allemagne et au Royaume-Uni demeurent en revanche idéales, tandis que le thermostat se maintient sur des niveaux relativement élevés.Les températures sont également encore douces sur l’ensemble de la Russie. Les conditions hydriques sont par ailleurs favorables aux semis et aux premières levées, bien qu’un déficit soit encore rapporté dans la Volga. Les précipitations se font cependant plus rares depuis le début du mois et l’évolution en Russie et en Ukraine sera par conséquent à suivre avec attention.Les pluies sont en revanche très présentes dans l’ensemble de la Corn Belt, et viennent ainsi ralent...